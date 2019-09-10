Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde

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Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.



BİK’TE SEÇİM HEYECANI

BİK 30. Dönem Genel Kurul Üyeleri arasından Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi yapıldı.

Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında gerçekleşen seçimde Basın, Hükûmet ve Tarafsızlar grubundan toplam 36 genel kurul üyesi oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği oylamada, BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Yapılan seçim sonucunda 30. Dönem Genel Kurulu boyunca BİK Yönetim Kurulu’nde görev alacak isimler şu şekilde belirlendi:

- Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Hâkimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şevket Erzen,

- Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen,

- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ergün Yolcu,

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu.

Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine ise;

- Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker,

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen seçildi.

Yedek üyeliklere ise;

- İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak,

- Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı,

- İlan Prodüktörleri Temsilcisi ve Gülbelde Yayın Reklamcılık Limited Şirketi Sahibi Şevket Karahan seçildi.