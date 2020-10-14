Seyhan Keskin son yolculuğuna uğurlandı

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AK Parti Çorum eski Milletvekili Salim Uslu’nun yengesi Seyhan Keskin (82) hayatını kaybetti.

Merhum Hayri Keskin’in eşi, emekli Öğretmen Vedat Keskin ve Leyla Keskin’in annesi, Emre Keskin, Sinem-Oğuz İlbeyi, Erhan ve Gökhan Ceylan’ın büyük annesi Seyhan Keskin, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi geçtiğimiz Pazartesi günü kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Çorum eski Milletvekili Salim Uslu’nun yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Partili teşkilat yöneticileri, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKİMİYET, Seyhan Keskin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 13:05