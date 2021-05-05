Sezonun son antrenmanları

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK sezonun son maçında cumartesi günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda Gümüşhanespor maçında kafasına aldığı darbe ile sakatlanan Eren Tokat ve bu maçta forma giymeyen Salih Zafer bir günlük iznin ardından dün takımla çalışmaya çıktılar.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ve gruplar halinde yapılan koşunun ardından ayak tenisi ve oyun ağırlıklı bir programla sona erdi. Kırmızı Siyahlılarda hedef ligin son haftasında sahasında kazanarak sezonu galibiyet ile tamamlamak.

Bu maçın diğer önemi ise grupta bir çok takımı ilgilendirmesi. Çorum FK açısından bir önemi olmayan maçtan alınacak skorlara göre play-off’a yükselecek takımlar belli olacak. Bu yüzden kırmızı siyahlılar hiç bir şaibeye fırsat vermeden sahada mücadele kazanmak için mücadele edecek.