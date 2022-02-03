FATİH BATTAR

Çorum'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü değişti.

2018 yılından bu yana SGK İl Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Tök'ün yerine 2012-2018 yılları arasında Çorum SGK İl Müdürü olarak görev yapan Duran Cesur, atandı. Ömer Tök'ün Ankara'da göreve getirildiği öğrenilirken, Duran Cesur'un yarın göreve başlaması bekleniyor.

DURAN CESUR KİMDİR?

Duran Cesur, 1962 yılında Sarıkaya'nın Koçcağız Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Sarıkaya'da okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1985 yılında SSK Yozgat İl Müdürlüğü'nde göreve başladı. Şef ve müdür yardımcısı görevlerini yaptı.

2008 yılında SSK, Bağkur, Emekli Sandığı birleşince SGK kurucu il müdürü olarak atandı. SGK hizmet binası Sarıkaya,Sorgun,Boğazlıyan,Yerköy, Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerine SGK ilçe müdürlüklerinin açılmasını sağladı. 2012 yılında Çorum SGK İl Müdürü olarak göreve başladı. 12 Kasım 2018 tarihinde görevinden istifa edip AK Parti Sarıkaya İlçe Belediye Başkan Adaylığı'na talip oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 14:32