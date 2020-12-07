Sıcak bir yuvaya kavuştu

FATİH BATTAR

Çorum'un merkeze bağlı Kutluca köyünde fareli tek göz odada yaşam mücadelesi veren 52 yaşındaki Nimet Özdemir’in imdadına devlet ve hayırsever vatandaşlar yetişti.

Bir yandan hastalıklarla bir yandan da fareli tek göz odada yaşam mücadelesi veren Nimet Özdemir ve eşi, Vali Mustafa Çiftçi’nin girişimleri ile Çorum’da bir eve yerleştirildi.

Haberimize duyarsız kalmayan hayırseverler de ailenin mobilya ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Fareli evden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan KOAH hastası Nimet Özdemir, Vali Mustafa Çiftçi’ye, devlet büyüklerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Özdemir; “Yaşadığımız ev tek göz odalı ve farelerle dolu idi. KOAH hastası olduğum için nefes almakta bile zorlanıyordum. Fareler akşamları kafamı kemiriyorlardı. Her yağmur yağdığında evin içini su basıyordu. Kışın ne yapacağımızı düşünürken, sayın valimizin girişimleriyle mutfağı, banyosu olan bir eve yerleştik. Hayırsever vatandaşlarımız da mobilyamızı ve gıda ihtiyaçlarımızı temin ettiler. Allah devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun. Zor zamanımızda devletin şefkatli kollarını hissettik.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 19:59