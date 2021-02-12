Şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına uyarısı yaptı.

Şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Çorum, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına uyarısı yaptı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli rüzgarın görülebileceği belirtildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ağağ devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 11:04
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