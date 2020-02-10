Sigarayı bırakmak isteyenlere tam destek

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Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi.

Önceki gün AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde stant açan Yeşilay, sigara başta olmak üzere alkollü içki ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara karşı halkı bilinçlendirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. İ. Türker Ejder ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğindeki etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Yeşilay standını ziyaret eden Halil İbrahim Aşgın ve Yusuf Ahlatcı, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek sözü verdiler.

YEDAM TANITILDI

Hitit Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü öğrencilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) da tanıtıldı.

Velipaşa Camii civarında bulunan YEDAM’ın faaliyetlerinden bahseden Dr. Türker Ejder, alkol ve sigara bağımlılarının yanı sıra teknoloji bağımlılarına da bu merkez aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

YEDAM’a 444 79 75 numaralı iletişim hattından da ulaşılabileceğini ve randevu alınabileceğini belirten Yeşilay Başkanı Ejder, tüm Çorum halkını bağımlılıkla mücadeleye destek vermeye davet etti.