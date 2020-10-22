‘Sık sık kazalar meydana geliyor’

M.BURAK YALÇIN

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum-Samsun Karayolu 14. kilometre üzerindeki Kuşsaray-Düvenci Kavşağını gündeme getirdi.

Kuşsaray ve Düvenci ovasına dönen kavşakta önceki senelerde ölümlü kazalar meydana geldiğini dile getiren Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, “Bu kavşağı 13 köy kullanıyor. Son 6 yıl içerisinde 2 defa ölümlü trafik kazası meydana geldi. Sık sık da maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor. Buraya alt geçit yapılmasıyla ilgili dilekçe verdik, olumsuz cevap geldi. Daha sonra bölgedeki köy muhtarları ile birlikte Ahmediye Köyü’nün girişinde bulunan yoldan o köylere giriş verilebilir mi diye yazı yazdık, herhangi bir dönüş yapılmadı. O yolu günlük kullanan birisi olarak sık sık tehlikeli durumlara şahit oluyoruz. Burada inceleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya da Başkan Yalçın’a vermiş oldukları dilekçeyi inceleyip, dönüş yapacaklarını söyledi.