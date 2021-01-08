Sıklık Arı Üretim ve Eğitim Tesisi için protokol

RECEP MEBET

Sıklık Tabiat Parkı’ndaki ‘Arı Üretim ve Eğitim Tesisi’nin kullanım hakkı, 7 yıllığına Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği (ÇAB)’ne devredildi.

Çorum’da arıcılığın gelişimi açısından büyük önem taşıyan tesis için protokol imzalandı. Hazırlanan protokol İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği (ÇAB) Başkanı Yücel Saygı tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Yücel Saygı, DOKAP’a sundukları yeni proje ile tesise ek bölümler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Saygı, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Sıklık Tabiat Parkı Arı Üretim ve Eğitim Tesisi, uzun yıllar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Üretme İstasyonu olarak kullanılmış ve arıcıların eğitimlerinin yanı sıra oğul arı üretiminde de kullanılmıştır.

Söz konusu yer, 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nce dört yıl süre ile Orta Anadolu Bal Arısı Ekotipinin Korunması ve Islahı Projesi’nde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

Birliğimiz bu süre zarfında projeyi tamamlayarak 2018 yılı sonu itibariyle 'Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği' belgesini Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden almıştır.

Bu projenin tamamlanmasıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 'Anadolu Arısı'nın Türkiye adına tescilini gerçekleştirmiştir.

Sıklık Tabiat Parkı Arı Üretim ve Eğitim Tesisi, 6 Ocak 2021 tarihinde imzalanan protokol ile 7 yıl süre ile Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği nin kullanımına verilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan proje ile Bal Dolum Tesisi, Balmumu İşleme Ünitesi, Temel Petek Tesisi, arı keki imalathanesi, arı ürünleri işleme ünitesi ve soğuk hava tesisinin bulunduğu entegre tesisin de Sıklık Tabiat Parkı Arı Üretim ve Eğitim Tesisi’ne kazandırılması amaçlanıyor.

Öte yandan tesiste gerçekleştirilen Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği, Ana Arı Yetiştiriciliği, Oğul Arı Üretimi, Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi ve Arıcılık Eğitimleri devam edecektir.”