M.BURAK YALÇIN
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir babasını kaybetti.
Düşme sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Mahmut Zehir kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün saat 09.00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, 15 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Trabzon-Sürmene ilçesi Eski Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 10:07