Sinem’in projesi hayata geçti

Sokak kedileri için karton kutudan ev yapan çocuklar, karton kutunun kağıt toplayıcıları tarafından alınmasıyla birlikte bir proje geliştirdi.

Sokak kedilerinin barınması için "Bir Pati Değil Bin Pati" projesini yapan Sinem Şevval Yağbat ve arkadaşları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan yardım istedi. Yaptıkları proje kapsamında Başkan Aşgın'dan kedi evi isteyen çocuklar için, Çorum Belediyesi tarafından semt parkına kedi evi kondu.

Sokak kedileri için karton kutulardan yuvalar yapan Sinem ve arkadaşları, yuvalar kağıt toplayıcıları tarafından alınınca yenilerini yaptılar. Onlar da alınınca Sinem bir proje geliştirdi ve bunu arkadaşlarıyla paylaştı. "Bir Pati Değil Bin Pati" adlı projenin amacı sokağın kedilerine barınacak bir yer, mama ve içecek su temin etmekti. Projesini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a göndermesinin hemen ardından Çorum Belediyesi tarafından kediler için estetik, kullanışlı, besleme kapları olan bir kedi evi yapılarak Sinem ve arkadaşlarının evinin yakınındaki Buhara 5. Cadde Parkı’na yerleştirildi.

Belediye olarak sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına yönelik besleme programları uyguladıkları ve rutin bir çalışmayla bunu devam ettirdiklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Böyle duyarlı yavrularımızı gördükçe insan duygulanıyor. Ecdadımızın sokağın hayvanı bakış açısını bu yavrularımızda görüyorum. Ecdat kuşlar ve sokak hayvanları için suluklar ve besleme yerleri yaparak onların aç kalmamasını sağlamış. Bugün de Sinem gibi yavrularımızın sokağın hayvanları için bir proje yapması ve onlarla dertlenmesi aynı şeyi ifade ediyor. O minik bedeninde kocaman yürek olan yavrularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi ve sokağın hayvanları için talepte bulunan herkesin Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapılacağını kaydetti.