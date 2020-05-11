Sırbistan'daki Çorumlu genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

EROL TAŞKAN

Sırbistan'da hastalanan ve koma durumunda olan Çorumlu Mahmut Altın, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun girişimleriyle Türkiye'ye getirilecek.

Yaklaşık 40 gündür Belgrad'da tedavisi devam eden 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan Çorumlu genç için bundan 5 gün önce yola çıkan ambulans uçak, hastanın aynı gün kalp krizi geçirmesi nedeniyle hekimlerin onay vermemesi üzerine Türkiye'ye geri dönmüştü.

Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik düzeyinde yapılan girişimlerle, Çorumlu gencin Salı günü Türkiye'ye getirilmesi konusunda Belgrad'da tedavi sürecini yürüten hekimlerle mutabakat sağlandı.

Hangi ülke olursa olsun, hiç bir vatandaşını bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti bu kez de Çorumlu genç için seferber oldu.

Türkiye'den kalkan uçak, Paris ve Milano'da bulunan iki hasta vatandaşımızı aldıktan sonra Belgrad'a geçerek hemşehrimiz Mahmut Altın'ı alacak.

Merzifon havaalanına getirilecek olan hemşehrimiz, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

Çorumlu gencin ağabeyi Belgrad Yunus Emre Enstitüsü kültür ve Sanat Koordinatörü eski meslektaşımız Şehmuz Altın bu süreçte kendilerine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, hemşehrilerinden dua istedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, hastanın annesi tarafından arandığı andan itibaren konunun takipçisi olduklarını ve hastanın Salı günü Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir ve çok şükür hiç bir vatandaşını kimsesiz bırakmaz. Kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.