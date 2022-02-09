SMA Hastası Zehra Meva tedavi için Amerika’da

Sungurlu nüfusuna kayıtlı Musa Kalınsazlıoğlu ve Rabiya Kalınsazlıoğlu çiftinin Tip 2 SMA hastası küçük kızı Zehra Meva’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşılmasının ardından Zehra Meva tedavisi için ailesiyle birlikte Amerika’ya gitti.

“MEVA BULUTLARIN ÜZERİNDE”

Mutluluklarını Zehra Meva’ya destek olan herkesle paylaşan ailesi, yaptıkları paylaşımlarda destek olan herkese teşekkür etti.

Aile mesajlarında şu sözleri paylaştı: “Meva bulutların üzerinde. Her şeyin farkında gibi onun da içi heyecan ve umut dolu. Gözlerine bakınca bu heyecanı görebiliyorum. Tedavisine, geleceğine uçtuğunun farkında prensesim. Öyle güzel mesajlar aldık ki sizlerden, güzel dilekleriniz içten dualarınız için sizlere teşekkür ederiz. Biz inandık, sizler inandınız, Zehra Meva’m inandı ve çok şükür buralara geldik. Bundan sonraki her gelişmede sizleri de buradan haberdar edeceğiz. Canımız ailemiz hepinizi çok seviyoruz ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız”

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 13:20