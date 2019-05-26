SMMMO’da Ali Can Doğan güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 23.Seçimli Olağan Genel Kurulu haftasonu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Can Doğan ile birlikte Mustafa Alagöz, Ahmet Özbezgin ve Türkay Yücel’in ekibinin yarıştığı seçimde Ali Can Doğan öncülüğündeki liste oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.

5 kişiden oluşan yönetim kurulu listesinde Ali Can Doğan ve ekibi 155 oy ile 3 üye, Türkay Yücel ise 103 oyla 2 üye ile yönetimde yer alacak. Diğer adaylar Ahmet Özbezgin ve Mustafa Alagöz yönetimde yer alamadı.

Denetleme Kurulu’nda oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti; “Ali Can Doğan 141, Türkay Yücel 99, Ahmet Özbezgin 45, Mustafa Alagöz 44.”

Disiplin Kurulu; “Ali Can Doğan 125, Türkay Yücel 102, Mustafa Alagöz 52, Ahmet Özbezgin 45.”

Birlik Temsilci; “Ali Can Doğan 141, Türkay Yücel 88, Ahmet Özbezgin 49, Mustafa Alagöz 45 oy aldı.

Yönetim kuruluna seçilen isimlerin ilerleyen günlerde bir araya gelerek kendi aralarında başkanı seçecek. Güven tazeleyen Ali Can Doğan ve yönetimde yer alacak üyelerin Çarşamba günü mazbatasını alması bekleniyor.

Cumartesi günü olağan genel kurul gerçekleştirilirken, Pazar günü ise seçim yapıldı. Çarşaf liste şeklinde gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Yaklaşık 336 üyenin oy kullandığı seçimde Cumartesi günü adaylar birer konuşma yaparak destek istedi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının Divan Başkanlığını Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş yaparken, başkan vekilliğini Tokat SMMMO Saymanı Hidayet İpek, katip üyeliklere ise Çorum SMMMO’dan Nazik Bulut ve Hakan Gürcü seçildi.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından mevut başkan Ali Can Doğan bir açılış konuşması yaparak, başkanlık yaptığı 3 yıllık süreci değerlendirdi.

3 yıllık görev süresi boyunca “Yönetimde Eşitlik, Denetimde Şeffaflık ve Disiplinde Adalet” ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Ali Can Doğan, “Görevimiz boyunca her üyemize eşit mesafede davranarak karşılaştığımız konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif bir şekilde çözüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladık. 3 yıl boyunca tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve ilçe temsilcilerimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirmenin mutluluğu, odamızı ve meslektaşlarımızı hem ilimizde hem de ülke genelinde en üst düzeyde temsil etmenin huzuru içerisindeyiz.” dedi

Başkan Ali Can Doğan’ın konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunarak ibrası, gelir-gider-bilançonun okunarak ibrası ve tahmini bütçenin belirlendi.

Toplantının sonunda adaylara söz verildi.

Mustafa Alagöz, Ahmet Özbezgin ve Türkay Yücel kürsüye gelerek bir konuşma yaptı ve destek istedi. Konuşmaların ardından genel kurulun ilk gün çalışmaları tamamlanırken, Pazar günü ise yeni oda başkan ve yönetiminin seçimi için oy kullanımı gerçekleştirildi.

Genel kurula Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Samsun SMMMO Başkanı Dilaver Öğütcü, Tokat SMMMO Başkanı Turan Çelik, Yozgat SMMMO Başkanı Hacı Ahmet Bulut, Çorum İl Defterdarı Durak Sercan, çevre illerin SMMMO yönetici ve üyeleri katıldı.