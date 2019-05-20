Şoför esnafı iftar yaptı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası'nın geleneksel hale getirdiği iftar programı bu yılda gerçekleştirildi. Oda Başkanı Tahsin Şahin şoför esnafı ile bir araya geldi. Kültür Balo Düğün Salonunda verilen iftara yoğun katılım sağlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası, geleneksel hale getirdiği iftar programlarına bir yenisini daha ekledi. Oda Başkanı Tahsin Şahin’in konuklarını kapıda karşıladığı davete Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Berberler Odası Başkanı Mustafa Köse, Mecitözü Esnaf Odası Başkanı Muhammed Öz, Ortaköy Esnaf Odası Başkanı Döndü Erarslan, Oda Yöneticileri, AK Parti İl Başkan Yardımcı Av. Ercan Daşdan, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Laçin Eski Belediye Başkanı Ünal Gevşek ve çok sayıda şoför ve nakliyeci esnafı katıldı. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarında her yıl oda üyelerimizle birlikte iftarımızı açma imkanı buluyoruz. Çok şükür ki bu iftar programlarımız geleneksel hale geldi. Oda üyelerimiz ile birlikte Ramazan ayının güzelliğini yaşıyoruz. İftar vesilesiyle Çorum'daki arkadaşlarımızla, yönetici ve dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bu yemekler aynı zamanda dostlukları geliştirerek birlik çatısı altında herkesi birbiriyle buluşturuyor.” dedi.



ŞAHİN MİSAFİRLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Misafir ettiği şoför esnafıyla tek tek ilgilenen Oda Başkanı Tahsin Şahin, "Ömrünü yollarda geçirerek zor şartlarda görev yapan şoför arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olduğumuzu göstermek için her yıl böyle bir davet gerçekleştiriyoruz. Bizleri kırmayarak iftar programımıza katılım sağlayan oda üyelerimize, diğer oda başkanlarımıza ve yöneticilerine, siyasetçilerimize kısacası herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu iftar programlarımız Allah izin ettiği müddetçe her yıl devam edecektir." dedi.