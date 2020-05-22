Sokağa çıkma yasağında açık olacak eczaneler açıklandı

İl Sağlık Müdürlüğü 4 günlük Ramazan Bayramı döneminde sokağa çıkma yasağından dolayı yarından itibaren İkbal Eczanesi, Kaya Eczanesi ve Yaşam Eczanesi'nin saat 09:00 itibari ile nöbete başlayacağını ve diğer eczanelerin yasaktan dolayı açmayacağını belirtti.

Sağlık Müdürlüğü ayrıca eczane çalışma saatlerinin de değiştiğini açıkladı. COVID-19 Pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09:00 - 17:30 olarak değiştirilen eczane çalışma saatlerinin, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle 08:00 - 18:00 olarak önceki çalışma saatine geçildiğini açıkladı.





Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 18:07