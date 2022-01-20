Sokak hayvanları için klimalı misafirhane

Çorum Belediyesi, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kış şartlarında sokaklarda yaşamak zorunda kalan sokak hayvanları ile sahipsiz kedi ve köpeklere şefkat elini uzattı.

Hava sıcaklarının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kurulan klimalı konteyner barınaklarda sokak ve yaban hayvanları sıcak bir ortamda misafir ediliyor.

Barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse odada durabiliyor. Bu barınaklar, özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor. Bahabey Çamlığındaki merkezde ayrıca yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor.

Kış aylarında sokak hayvanlarını daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için klimalı konteynerler kurulduğunu dile getiren Veteriner Hekim Murat Sefa Horan, merkez'de 12 klimalı konteyner bulunduğunu, köpeklerin bulunduğu alanda klima ve ısıtıcıların bulunduğunu, kedilerin bulunduğu alanda ise ısıtıcıların yanı sıra yalıtım bulunduğunu söyledi.

Soğuk hava şartlarından sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Horan, bunun önüne geçmek için müdürlük olarak sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesinin de yapıldığını belirtti.

Horan, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışanların yılın 365 günü 24 saat esasına göre sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 11:56