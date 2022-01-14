Sokak hayvanları için toplandılar

Çorum'da kış ayının bastırması ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki komisyon sokak hayvanları için bir araya geldi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı katıldı.
Toplantıda sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması adına karşılıklı görüş, öneri, fikir alışverişi yapıldı.