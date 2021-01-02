Somali'deki saldırıda 2 Çorumlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Somali'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Çorumlu sayısı 2'ye yükseldi.

22 yaşındaki Selami Aydoğdu'dan sonra Çorum'un Ortaköy İlçesine bağlı Aşdağul Beldesi nüfusuna kayıtlı Erdinç Genç'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırı da yaralanan Çorumlu sayısının ise 3 olduğu gelen bilgiler arasında. Çorumlu Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, Şakir Çetinkaya'nın hastanede tedavileri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 21:55