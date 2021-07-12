'Son 10 gündür virüsten dolayı ölüm yok'

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da pandemi ile ilgili son durumu paylaştı.

Çorum'da son 10 gündür koronavirüsten dolayı ölen kimsenin olmadığını ve vaka sayısının 100 binde 40'ın altına kadar düştüğünü açıklayan Çiftçi; "Vaka oranımız bu hafta100 binde 40'a kadar indi. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle 432 bin 1,2 ve 3. doz aşılama yapıldı. Bunlardan 270 bini 1.doz, 140 bin 2.doz, 22 bin tane de 3.doz aşılama var. Bu hızla nüfusumuzun büyük çoğunluğunu aşılamız olacağız. Çorum'da aşılamada %60 ile sarı kategoride yer almakta. Son 10 gündür kovid 19'dan dolayı ölüm olayı yok. Mart ayından bu yana 1107 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 12:30