Son dönemin vazgeçilmez tatlısı Çorum’da büyük ilgi görüyor

FATİH BATTAR

Soğuk süt, kakao ve antep fıstığının muhteşem buluşmasıyla yapılan sütlü soğuk baklava, damak lezzetiyle Çorum’da da büyük ilgi görüyor.

Hafif olmasıyla ve farklı lezzeti ile damakları tatlandıran soğuk baklava, Çorum halkının yeni vazgeçilmez tatlısı oldu.

Şerbet yerine süt kullanılan ve üzerine çikolata tozu dökülen soğuk baklavayı tadan bir daha bırakamıyor.

Hakimiyet Gazetesi olarak ustasından soğuk baklavanın tarifini aldık. Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde faaliyet gösteren Carmen Pastanesi Baklava Ustası Tanju Uslu, son dönemin vazgeçilmez tatlısı soğuk baklavanın lezzetini anlattı.

Çocukluktan beri baklava ve pasta ustalığı yaptığını belirten Tanju Usta, soğuk baklavanın ayrı bir lezzeti olduğunu söyledi.

Carmen Pastanesi olarak diğer soğuk baklavalardan farklı bir soğuk baklava üretimi yaptıklarını ifade eden Uslu; “Bizim soğuk baklavalarımız diğer soğuk baklavalardan biraz farklı. Biz sadece süt, kakao ve antep fıstığı koymuyoruz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar önce hamurumuzu açıyoruz. Açtığımız hamuru tepsiye dizdikten sonra baklavayı pişiriyoruz. İçine fıstık ve kaymak koyuyoruz. Sonra üstüne sıvı şantiye, süt ve çikolatayla kıvamını ayarlayarak soğumaya bırakıyoruz. Derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk baklavanın üzerine kakao, çikolata tozu ya da Antep fıstığı serperek servis ediyoruz.” dedi

Çok hafif ve sütlü bir tadı olduğu için damaklarda tiryakilik yaptığını anlatan Tanju Usta, Çorum halkının soğuk baklavayı çok sevdiğini ve siparişlere yetişemediklerini kaydetti.

Günde 7 tepsi soğuk baklava yaptıklarını belirten Carmen Pastanesi işletmecisi Emel ve Zeynel Kaleli, Carmen Pastanesi olarak soğuk baklavada iddialı olduklarını belirterek, “1993 yılından bu yana kaliteden ödün vermeden en tecrübeli ustalar ile aile havasında çalışarak ürünlerimizi müşterilermizin ağız tadına sunuyoruz. Son dönemin vazgeçilmez tatlısında da oldukça iddialıyız. Bizim soğuk baklavamız diğer soğuk baklavalardan farklı. Farkı tadan müşterilerimiz hemen anlayacak." dedi

Hafta içi 7.30-10.30 hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında paket servisleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Kaleli, soğuk baklavanın yanı sıra Carmen’in diğer lezzetlerini de tatmak isteyen herkesi Dr.İlhan Gürel Caddesi’ndeki yeni işyerlerine davet etti.