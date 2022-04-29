Sönmez Çalışkan'ın acı günü

M.BURAK YALÇIN
Çorum Eczacı Odası önceki dönem Başkanı Sönmez Çalışkan’ın babası, emekli eğitimci, bir dönem de belediye başkanlığı görevinde bulunan Süleyman Çalışkan(88), tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Belediye personelinden Serdar Çalışkan, iş insanı Soner Çalışkan, öğretmen Sezgin Çalışkan ve Sezer Çalışkan’ın babaları Süleyman Çalışkan’ın cenazesi yarın saat 09.30’da Özel Elitpark Hastanesi morgundan alınarak Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın kasabasında öğle namazına müteakiben toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.