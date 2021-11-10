‘Sonsuza kadar yaşatacağız’

Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, “Atam, ruhun şad olsun. Emin ol ki, bu vatanı emanet ettiğin Türk Gençliği, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacaktır.” dedi.

Vefatının 83. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hürmet ve rahmetle anan BTP İl Başkanı Tanık, Atatürk’ün yeri doldurulamayacak kadar büyük bir lider ve yol gösterici olduğunu ifade ederek, O'nun çizdiği yolda fikri duruşunu sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.

BTP İl Başkanı Tanık, açıklamasının devamında şu iadelere yer verdi: “Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın çizdiği yoldan ayrılmadan, ülkemizi hak ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıma hedefine, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Harabeye dönen, yanmış yıkılmış bir coğrafyada imanı, aklı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyada kabul görmüş ve saygı duyulan bir lider olarak silinmez izler bırakmıştır. Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın ''Hoş Geldin Atatürk'' eseriyle gerçek Atatürk'ü milletimizle tekrar buluşturmuş, milletimizin aklına ve gönlüne nakşetmiştir. Rahmetli Genel Başkanımızın da dediği gibi: ''Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekün Türk Milleti'dir.'' Bugün Atatürk'ü gerçekten anlamak, O'nun fikirlerini hayata geçirmek zamanıdır. Ekonomiye, siyasete, sosyal hayata, kültüre, eğitime Atatürk'ün baktığı gibi bakma zamanıdır.” (Haber Merkezi)