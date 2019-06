Söylentileri Belediye’ye sordu

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde istisnai memurluk kadrosundan Çorum Belediyesi’ne kaç kişi alındığını, geçmiş dönem belediye başkanının giderayak kaç kişiye kadro verdiğini ve bankamatik memuru çalışanı söylentileri hakkında yetkililerden açıklama istedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, ilan reklam giderlerinde kısıtlamaya gidememesini eleştiren Cıdık, yeni hastane önünde bir an evvel yaya üst geçidi yapılması gerektiğini vurguladı.

Her zaman iyinin ve doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacaklarını ifade eden SP İl Başkanı, suizan ve söylentilerle kimseyi suçlamak istemediklerini, dolayısıyla bilgi edinme hakkını kullanmak istediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Şehir bizim evimizdir. Gelenekten gelen kural şu; evinizin anahtarını kendine emanet edemeyeceğiniz kişilere şehrin anahtarını emanet edemezsiniz!

Hepimizin ortak paydası olan Çorum şehri ve şehrimizin maddi ve insani imkanları hakkında son günlerde sıkça dillendirilen birkaç konuya değinmemiz hatta birkaç soru sorup cevabını Çorumlu hemşehrilerimiz adına yetkililerden istememiz gerekmektedir. Buradaki niyetimiz herhangi bir kişiyi veya zümreyi suçlamak falan değil kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak hatta doğabilecek daha büyük söylentilerin önüne geçmektir.

Şu kural asla unutulmamalıdır;

‘Şuyuu vukuundan beterdir’

Ortalıkta söylentiler dolaşıyor. Söylenti, eğer tatmin edici bir açıklık, şeffaflık ve güven verici bir açıklama ile zamanında önlenemez ise bazen en tehlikeli gerçekten bile daha tahripkâr olabilir.

Çorum Belediyesi’ndeki bu açıktan işe alma ve kadro iddiaları hakkında sayın belediye yetkilileri Çorum halkına bir açıklama yapmak mecburiyetindedirler. Sadece sözlü bir açıklama da bu durumda yeterli olmayabilir onun için gerçeğin açık seçik ve belgeli bir şekilde ortaya konması belgeleriyle kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Şimdi sorularımızı biraz daha netleştirerek soralım ki aynı netlikte belediye yetkililerimizden de cevap bekleyelim.

Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde istisnai memurluk kadrosundan kaç kişi kadroya alınmıştır? Ve bu şahıslar şu an nerede hangi işi yapmaktadırlar?

Geçmiş dönemdeki belediye başkanı giderayak kadro vermiş midir? Verdiyse kaç kişiye kadro vermiştir? Bu kadroya alma işlemi hangi kriterlere göre yapılmıştır?

Hali hazırda belediyemizin çalışan sayısı kaçtır? Bankamatik memuru çalışanı olduğu söylentileri doğru mudur? Varsa bunlar kimlerdir?

Tabi mevcut belediye için de birkaç tespitimizi söylemememiz gerekiyor. Mesela sayın Başkanımızın belediyenin elzem durumlar haricinde israf kalemlerinden olan ilan ve reklam giderleri konusunda şu ana kadar herhangi bir kısıtlamaya gidemediğini görüyoruz. Şehrimizin maddi imkanlarının sadece reklam işlerine değil daha verimli işlere kanalize edilmesini ‘Milli Görüş Belediyeciliği’ vaadinde bulunan Sayın Aşgın’dan beklemenin en tabi hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca yeni yapılan hastanenin önüne acilen bir yaya üst geçidi yapılmalıdır. Sizler de takdir edersiniz ki hasta insanların kullanacağı bu üst geçit merdivenli değil yürüyen yollardan oluşan bir yapı olmalıdır. Böylece hem yaya trafiği hem de araç trafiği konusunda tehlikeli olan bölge rahatlatılmış olacaktır.” (Haber Merkezi)