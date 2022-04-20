Sözleşme numarası değişen esnaf mağdur edildi

M.BURAK YALÇIN

Tüzün Çevre Sağlık Danışmanlık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi sahibi Osman Tüzün, Mart ayı faturalarının gelmemesine rağmen elektriklerinin kesildiğini söyledi.

Elektrikleri kesildiği için iş yapamadıklarını ve mağdur edildiklerini belirten Osman Tüzün, “Muhasebecimiz her ay düzenli olarak internet bankacılığından faturayı ödüyor. Bu ay da sistemi sürekli kontrol etmesine rağmen borç gözükmediği için yatıramadı. Herhangi bir fatura, ihbarname gelmeden de elektriğimiz kesildi” dedi.

YEDAŞ’a gittiklerinde yetkililerin sözleşme numalarının değiştiğini söylediklerini aktaran Tüzün, “İndirimli tarifeyi kullanıyorduk. Tarifemiz sona ermiş ve sözleşme numaramız değişmiş. Fakat değiştiğine dair bize herhangi bir bilgi verilmedi. Bilgi verilmediği gibi yeni sözleşme numarası ile Mart ayında da fatura da gelmedi. Dolayısıyla mesai saatimizde birden elektriğimiz kesildi. Diğer firmalarında bu mağduriyeti yaşamaması için konuyu gündeme getirmek istedim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 14:46