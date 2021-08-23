SP’li kadınlardan aşure ikramı

Saadet Partisi Kadın Kolları, Gazi Caddesi’nde üzerinde vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure Günü münasebetiyle düzenledikleri etkinliğe katılan Çorum halkına teşekkür eden SP Çorum Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, şunları söyledi:

“Efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke'den Medine'ye hicretinin 1443. yılını idrak ediyoruz. Bugün imanın küfre, adaletin zulme, mazlumun zalime, irfanın cehalete karşı üstün gelişinin başlangıç günüdür. Muharrem ayının yeniden güzelliklerin yaşandığı, zulümlerin bittiği, Kerbelaların yaşanmaması adına Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği günlere vesile olmasını diliyorum. Hicret, hakkın batıla galip gelmesinin göstergesi, İslam'ı tümü ile yaşama azminin sembolüdür. Biz de bu özel ve mübarek günde Saadet Partisi olarak aşure hazırlayarak Çorumlu hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Bizlerden teşekkürlerini ve dualarını esirgemeyen ve ikramlarımıza teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum." (Haber Merkezi)