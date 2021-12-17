Stres ve depresyona bile iyi geliyor

Çorum denince akla leblebi gelir. Leblebisi ile meşhur Çorum’da, sarı leblebinin faydalarını çoğu kimse bilmiyor.

Posta gazetesi sarı leblebinin faydaları üzerine bir yazı hazırlayarak, okurlarıyla paylaştı. Stres ve depresyona bile iyi gelen leblebinin faydaları saymakla bitmiyor.

İşte Posta Gazetesi’nde yer alan leblebi ile ilgili o yazı:

“Leblebinin sağlık açısından bir çok faydası vardır. Çünkü nohut kökenli olduğu için çok faydalaı vitaminler ve mineraller içerir. A,C ve E vitamini içeren leblebi, ayrıca kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve yüksek miktarda sodyum içermektedir. Peki, günde 1 avuç sarı leblebinin sağlığımıza ne gibi etkileri olur?

Leblebi kalp ve böbrek sağlığından, cilt ve saç sağlığına kadar çok geniş bir yelpazade sağılığımıza hizmet etmektedir. İçerdiği zengin miktradaki besinler ayrıca sinir sistemi için çok faydalıdır, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün;

Leblebi direk olarak cilde uygulanmaz, yalnız elde edildiği nohut lapa halinde veya suyu cilde uygulanabilir. Leblebi kavrulduğu için cilt sağlığına topikal olarak uygulandığında etkili bir sonuç alınamayabilir. Bu yüzden cilde topikal olarak uygulamalarda nohutu tercih etmenizi öneririz.

Fakat leblebinin içerdiği besinler içerden cilt sağlığını destekleyebilir ve cilt hücrelerini besleyerek kırışıklıkların, yara izlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Aynı şekilde içeridği besinler cilt sağlığı kadar saç sağlığı için de önemlidir. Saç köklerini güçlendirerek saçların dökülmesine engel olabilir. Bunun dışında kepek sorununa neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Leblebi açlığı giderir: Özellikle rejim yapan kişilerin, leblebi tüketmesi kilo vermeye yardımcı olabilir. Leblebi, kilo vermek isteyenlerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği ile, leblebi uzun süre yemek yeme isteğini bastırır.

Leblebi kolesterole faydalıdır: Günlük olarak 2-3 fincan leblebi kötü kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde leblebi kalp krizi ve felç, inme gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Leblebi kalp sağlığını korur: Bu konuyla alakalı olarak yapılan bütün bilimsel çalışmalar leblebinin kalp sağlığını koruduğu yönündedir. Zaten kötü kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Ayrıca leblebibin içerdiği çözünür liflerin kalp sağlığına faydalı olduğu bilimsel olarak ıspatlanmıştır.

Leblebi uyku düzeni sağlar: Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin olan leblebi, uyku sorunu olan kişiler için faydalıdır. Akşam yatmadan önce bir miktar leblebi tüketimi derin bir uyku çekmenizeyardımcı olabilir.

Leblebi sinir sistemi sağlığını korur: Leblebinin içerdiği amino asitler, triptofan ve serotonin gibi madde ve diğr bileşenler sinir sistemi sağlığı açısındanda önemlidir. Özellikle stres ve depresyon sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden alı koyduğuna inanlır. Hafız ve bellek üzerinde olumlu etkileri vardır.