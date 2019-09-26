Su deposu arızasına anında müdahale

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan ve Çepni Mahallesini besleyen Yörükevler su deposu ana hattında meydana gelen büyük çaplı arızaya anında müdahale etti.



Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan gece program döşünü çalışma yapılan yere gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışan ekipleri ziyaret ederek arıza giderilene kadar alandan ayrılmadı.

Alt yapının çok zor bir iş olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Eğer biz bu makamlardaysak, bu emanetler bize verildiyse, millet bize güvendiyse milletimizin güvenini boşa çıkarmamak ve emanete sahip çıkmak durumundayız. Gece-gündüz demeden belediyemizin tüm birimleriyle şehrimiz ve hemşehrilerimiz için koşuyoruz. Ana hattın geçtiği Cemilbey Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz 8-9 saat çalışma yaptı. Personellerimizin özverili çalışması neticesinde arıza gece saat 01.00’de giderildi. Şehrimizi susuz bırakmamak ve hemşehrilerimizin refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" dedi.