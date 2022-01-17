Şube Müdürlüğü'ne Ömer Günalp getirildi

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü görevine Ömer Günalp’in ataması yapıldı.

ÖMER GÜNALP KİMDİR?

1978 yılında Çorum’da dünyaya gelen Ömer Günalp ilk ve orta öğrenimini Çorum’da Liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesinde, Üniversiteyi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı.

Memuriyete 1998 yılında Artvin Tarım İl Müdürlüğünde başladı. 2001 yılından itibaren Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak tayin olan Günalp, 2004 yılından itibaren TOÇ-BİR SEN sendikasının yönetiminde sürekli görev aldı ve 2010 yılında da 1 yıl Şube Başkanlığı görevi yaptı. Çeşitli sürelerde Destekleme Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak 11.01.2022 tarihinden itibaren Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak atandı.





Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 10:33