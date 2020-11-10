Şükrü Günaydın'ın acı kaybı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Merkez İlçe Başkanı ve Milletvekili Adayı Şükrü Günaydın’ın babası Gazi Günaydın (74) vefat etti.
Eczacı Şükrü ve Murat Günaydın’ın babası Gazi Günaydın, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün saat 14.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Gazi Günaydın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.