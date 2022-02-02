Şükrü Sezer vefat etti

Kafkas Kültür Derneği kurucu üyelerinden ve eski müteahhitlerden Şükrü Sezer (87) vefat etti.
Türkiye İş Bankasından emekli, gazeteci Duran Atak’ın dayısı, Tarım İl Müdürlüğü çalışanı İbrahim Karaarslan’ın kayınbabası ve Vakıfbank çalışanı İlhan İlkutlu’nun dedesi, 4 kız çocuğu babası Şükrü Sezer geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Ulu Camide öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık mezarlığında toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)