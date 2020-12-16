Şükrü Uğur vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı eski personellerinden Şükrü Uğur(34) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şükrü Uğur vefat etti

M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı eski personellerinden Şükrü Uğur(34) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Şükrü Uğur, durumunun ağırlaşması sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalere rağmen kurtarılamayan Uğur bu sabaha doğru vefat etti. Uğur'un vefatı MHP camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesinin ise bugün saat 11.00'de Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'ttan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 10:08
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