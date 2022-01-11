Sulama destek başvuruları başladı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, %50 hibeli bireysel sulama destek başvurularının başladığını duyurdu.

‘Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması’ başlıklarını kapsayan desteklemelerden yatırımcıların faydalanabilmesi için 28 Şubat’a kadar olan başvuru süresinin geçirilmemesi gerektiğini belirten İl Müdürü Orhan Sarı, konuya ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü personelinden gerekli bilgilerin alınabileceğini söyledi. (Haber Merkezi)