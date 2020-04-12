Süleyman Soylu istifa etti

EROL TAŞKAN

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşanan süreç, Süleyman Soylu'nun istifasına kapı açtı.

Gündeme düşen son dakika açıklamalarına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa açıklamasında şunları söyledi;

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelikhafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın.Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.Allah milletimizi korusun..."

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 21:59