Süne ile mücadele kapsamında 7 bin fidan dağıtıldı

M.BURAK YALÇIN

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından süne böceği ile mücadele kapsamında 7 bin adet vişne ve kızılcık fidanı dağıtıldı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası Başkanlığı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin de katkılarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen fidan dağıtım törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gökgöz, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından vişne ve kızılcık fidanları köy muhtarlarına dağıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 16:41