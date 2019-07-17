Sungurlu OSB’yi ele aldılar

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin’inde katıldığı ziyarette Behiç Akkaş, Sungurlu OSB’nin sorun ve talepleri hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Akkaş, Sungurlu OSB’nin 5. bölge teşvik kapsamından, 6. Bölge kapsamına alınmasının gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Ceylan ise, Sungurlu OSB’nin önemli bir sanayi merkezi olduğunu kaydederek, teşvik kapsamının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve bulunmaya da devam edeceklerini söyledi.

Ceylan ziyaretten dolayı Behiç Akkaş ve Yasin Şahin’e teşekkür etti.