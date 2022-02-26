M.BURAK YALÇIN
Çorum İHH kış yardımları kapsamında Suriye’de bulunan mülteci kamplarına 200 ton kömür yardımı yaptı.
“Kış kapıda yalnız bırakma” diyerek yola çıkan İHH ekipleri soğuk kış şartlarında zor günler geçiren mültecilere yardımları ulaştırdı. Yardım tırı ile birlikte bölgeye giden ekipler kömürleri kendi elleriyle dağıttı.
Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, 2022 yılındaki 2 aylık süreçte Çorumluların desteği ile Çorum’dan Suriye’ye 200 ton kömür yardımı ulaştırdıklarını belirterek, “Destek olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun” dedi.