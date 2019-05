Sürücülere bayram uyarısı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekerek, "Dikkatli araç kullanalım, trafiğe kurban olmayalım" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri, sinirlerine hakim olmaya, hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Tahsin Şahin, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Yolda yapılması gereken uygulamalardan bahseden Şahin, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye sokamaması gerektiğini belirten Tahsin Şahin, "Ülkemizde trafik kazalarının en yoğun olduğu yaz ayları ve bayram tatilleridir. Cumartesi gününden itibaren 9 günlük bayram tatiline girmiş olacağız. Tatile gidecek olan vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini kendi araçları ile gideceklerse araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalıdırlar. Bayram tatillerinde karayollarımızın yoğunluğu göz önüne alınarak aşağıdaki bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir" dedi.

UYKUSUZ VE YORGUN ARAÇ KULLANILMAMALI

Şahin, sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Uykusuz ve yorgun araç kullanmayınız. Uzun yolda her 2 saatte bir mola vererek elinizi ve yüzünüzü yıkayınız. Hız limitlerine uyunuz aşırı hız ve hatalı sollama yapmayınız. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız. Trafik magandalarına dikkat ediniz, makas atanlar, trafiği tehlikeye sokanlara ve motosiklet sürücülerine dikkat ediniz. Kırmızı ışık ihlali asla yapmayınız. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız.

TRAFİK TERÖRÜNE HEP BİRLİKTE DUR DEMELİYİZ

Araç kullanırken telefonla asla görüşme yapmayınız. Takip mesafesini koruyunuz. Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Yaya geçitlerinde hızınızı azaltarak yayaların geçmesine müsaade ediniz. Yaya vatandaşlarımız da yaya geçitlerinden geçmeli ve kaldırımdan yürümelidirler. Valiliğimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, trafik ile ilgili kurum ve kuruluşlar bayram tatili nedeni ile uyarılar yapmaktadır ve denetimlerini artırmaktadır. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeyi değil, uyarılara ve trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız. Trafik kurallarına uyarak trafik terörüne dur demeliyiz. Ramazan bayramında insanlarımızı trafik terörüne kurban etmeyelim."

ÇOK DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Sürücüleri trafik kurallarına uyarak dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya çağıran Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, "Ramazan Bayramı öncesinde özellikle yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz araçlarının genel bakımını yapmalı. Lastiklerin bakımı ve far ayarları kesinlikle ihmal edilmemeli. Araç lastikleri güvenli bir sürüş için can simididir. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Sürücüler, sıcak havanın olumsuz şartlarını göz önünde bulundurmalı. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerini takmalı, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 45, ağır yaralanmalarda ise yüzde 50 oranında azalma sağladığı unutulmamalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre; ölümle sonuçlanan her 3 kazadan birinin aşırı hızdan kaynaklandığını sürücülerimiz bilmelidir. Araç sürücüleri yüksek hız limitinin görme ve algılama yeteneğini olumsuz etkilediğini, ayrıca hızlı limitini aşarak kaza yapan araçlarda yaralanma ve ölüm riskinin çok yüksek olduğunu bilmelidir. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. Sürücülerimiz trafikte bir birlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır" şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)