Süs havuzlarına dikkat!

FATİH AKBAŞ

Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezinde bulunan süs havuzları özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Hem hijyen hemde güvenlik açısından tehlike oluşturan süs havuzlarında çocukların yüzmesine ise vatandaşlar tepki gösteriyor.

Gazetemizi arayan vatandaşlar özellikle yaz aylarında süs havuzlarında ki bu tehlikeye dikkat çekerek, “Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar süs havuzlarında yüzmeye başladılar. Ancak bu hem hijyen hemde güvenlik açısından sorunlar çıkartabilir. Olası bir elektrik kaçağında çocukların hayatı tehlikeye girebilir. Yetkililer bu havuzlarda denetimlerini artırmalılar” diyerek tedbir alınması istediler.