SYDV’den 1500 babaya hediye

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi 1500 babanın Babalar Günü’nü hediyelerle kutlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmiş, bu kısıtlamalar uzun bir süre devam ettirilmiş, halihazırda kısmen yine uygulanmaya devam edilmektedir. Başta yaşlılarımız ve kronik hastalarımız olmak üzere hepimizin sosyal hayatını derinden etkileyen pandemi sürecinde, kıymetli büyüklerimizi her zaman olduğu gibi saygıyla hatırlamak maksadıyla, 21 Haziran Pazar Babalar Günü’nde, ilimiz merkezde ikamet eden ve muhtaç durumda olan 65 yaş üzeri 1.500 vatandaşımıza, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından pantolon, gömlek, kolonyadan ve diğer malzemelerden oluşan hediye paketi dağıtımı yapılacaktır.

Bu vesile ile, kıymetli büyüklerimizin nezdinde tüm babaların babalar gününü kutlarız.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)