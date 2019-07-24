T3 tünelinin yıl sonuna bitmesi hedefleniyor

M.BURAK YALÇIN

Kırkdilim’de çalışmaları devam eden tünelle ilgili bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 3 tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelini yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, İl Koordinasyon Toplantısında yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

Bölünmüş yolların durumu ile ilgili bilgi veren Murat Gönenli, yüzde 69’unun tamamlandığını taahhütten devam işlerin ise yüzde 31’inin tamamlandığını belirterek toplam bölünmüş yol uzunluğunun 468 km olduğunu söyledi.

Çorum’da bin 55 km yol ağı bulunduğunu da ifade eden Gönenli, sunumunda şunları söyledi: “Bu yolların 623 km’si devlet yolu, 432 km’si il yoludur. Devlet ve il kollarının 361 km’si bitünümlü sıcak karışım, 694 km’si sathi kaplama yollardır.

Bölge Müdürlüğümüzce il hudutları dahilinde 30 Haziran 2019 tarihi itibarı ile 10 adet devam eden, 2 adet kesin hesap aşamasında, 1 adet kesin hesabı tamamlanmış ve 1 adet ihale sonuç aşamasında olmak toplam 14 adet iş bulunmaktadır.”

Çorum-Laçin Yolu Kırkdilim Tüneli hakkında da bilgi veren Gönenli, “2019 yılında T3 tüneli, T3 tüneli giriş ve çıkış portalleri ile T2 tüneli çıkış portalinde çalışılması hedeflenmiştir. 2019 yılı içerisinde T3 tüneli, T3 tüneli giriş ve çıkış portalleri ile T2 tüneli çıkış portalinde çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar çalışmalarda 27 milyon 364 bin TL harcanmıştır. Çalışmalarında yüzde 7’si tamamlanmıştır. Kırkdilim Geçiş yolu projesi kapsamında bölgeye yapılacak üç tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelindeki çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu tüneldeki kazı ve destekleme çalışmalarını bitirmek” diye konuştu.

‘HASTANE İÇİN ÖN

ÇALIŞMA YAPILIYOR’

Gönenli, Vali Mustafa Çiftçi’nin hastanenin önüne bir çalışma yapılacak mı sorusuna da “ön çalışma yapılıyor” cevabını verdi.