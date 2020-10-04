Tabip Odası’ndan pandemi hastanelerine moral ziyaret

Çorum Tabip Odası, Covid-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ ve Covid-19 servislerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Covid-19 pandemisi ve hastane hekimlerinin çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hekimlere destek olmak ve moral vermek amacıyla yaptıkları ziyaretlerde konuşan Oda Başkanı Mustafa Azak, “Hekimlerimizin sürekli yanında olan ve çok önemli bir hizmeti yürüten siz idarecilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Bu zorlu süreçten el birliği ile kurtulmayı ümit ediyoruz. Covid-19’a yakalanan tüm sağlık çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Halkımızı da pandemiyle mücadeleye etkin bir şekilde katılmaya ve panik yapmadan önlemlere uymaya davet ediyoruz.

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Covid-19 pandemisiyle mücadele eden arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kendi sağlıklarını riske atıp özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı takdirle karşılıyoruz.” diye konuştu.

Son olarak pandemi ile mücadele eden ekibin başında yer alan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş’ı ziyaret eden heyet, görüş alışverişinde bulundu.

Hastane idarecileri, ziyaretleri ve ilgilerinden dolayı Tabip Odası yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)