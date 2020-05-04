Tahtasız’dan Kavuncu’ya cevap

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun açıklamalarına cevap verdi.

Kavuncu’nun Geçti Bor’un pazarı başlığıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yaptığı eleştirilere tepki gösteren Tahtasız, “demokrasinin, yani halk iradesinin tek ve gerçek savunucusu, en güçlü kalesi CHP'dir.” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Milletvekili Sayın Erol Kavuncu’nun CHP’ye, Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel’e ve İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik olarak sarf ettiği sözler aslında ciddiye alınıp üzerinde durulması gereken bir şey değil. Halka verecek herhangi bir şeyi olmayanlar, kısır bir siyaset anlayışının temsilciliğine soyunmuştur. Kavuncu’nun söylemleri; seçmeni kandırma, avutup uyutma telaşı olarak değerlendirdiğim zavallı bir manevradan ibaret.

Elle tutar hiç bir yanı olmayan bu açıklama sırasında sayın Kavuncu, "geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye" diyerek kapkaççı, yağmacı, antidemokratik kimliğini de ortaya koymuştur. Sayın Kavuncu'nun iddiaları doğru değildir.

Sayın Kavuncu'ya bir kez daha hatırlatmak gerekiyor; bu ülkeye demokrasiyi getirerek kendisinin ve tüm halkın siyaset yapmasını sağlayan CHP'dir. Yani demokrasinin, yani halk iradesinin tek ve gerçek savunucusu, en güçlü kalesi CHP'dir.

Sayın Kavuncu, anlamakta güçlük çekiyor olmalı ki partimizin iyi niyetle, büyük bir sorumluluk anlayışıyla yaptığı yapıcı önerileri ve uyarıları fırsatçılık ve darbe çığırtkanlığı olarak değerlendirmiş. Darbelerle bir dönem partimiz kapatılmış, darbelerden zarar görmüştür. Darbeler sonucu doğmuş, darbelerle yolu açılmış ve darbe senaryolarıyla iktidarda tutunmaya çalışan bir heyetin partimizi darbeyle, darbecilikle suçlaması cahillik değilse pişkinliktir.

İstanbul İl Başkanımız Sayın Kaftancıoğlu ise; iktidarın tüm olanaklarına ve her türlü hukuksuzluğa, entrikaya, şantaja karşı İstanbul'u yağmadan kurtarmış bir siyasi dehadır ve sayın Kavuncu'ya bin gömlek büyük bir siyasetçidir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin refahı, memleketin esenliği için çırpınıyoruz. Sayın Kavuncu bu doğrultuda katkı verecekse buyursun. Çorum için, memleketimiz için, demiryolu, güney çevre yolu, karayolları, hava alanı, trafik, turizm, tarım ve hayvancılık, işsizlik sorunlarının çözümü için çaba gösterelim. Koronavirüs salgını nedeniyle işyeri kapanan esnafımızın, halkımızın sorunlarıyla ilgilenelim.” (HABER MERKEZİ)



