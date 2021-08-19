Talihlinin kombisi teslim edildi

ÇEDAŞ’ın kombi kampanyasının talihlisi Ferda Sözüdoğru’ya kombisi teslim edildi.

Çorum Elektrik ve Doğalgaz Ticaret Anonim Şirketi (ÇEDAŞ)’nin Milli Piyango İdaresinin izni ile başlattığı ve 4 bin 935 kişinin katıldığı kombi kampanyasının çekiliş töreni geçtiğimiz haftalarda Çorum’da yapılmış, Noter huzurunda yapılan çekilişte Çorum merkezde ikamet eden Ferda Sözüdoğru isimli abone 10 adet kombi arasından 1 tanesini almaya hak kazanmıştı.

ÇEDAŞ Genel Müdürlük binasında teslim töreni gerçekleştirildi. Dün yapılan törende, ÇEDAŞ Grup Şirketleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, doğalgaz abonesi olarak güvenli ve temiz bir yakıt olan doğalgazı seçen talihli Ferda Sözüdoğru’yu tebrik ederek, “Abonemizin ödülünü kazasız belasız iyi günlerde kullanmasını, böylelikle bizleri de hatırlamasını temenni ediyoruz” dedi.

Kara, kombi ödülünü Ferda Sözüdoğru’ya teslim ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.