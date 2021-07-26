Tam Finans’tan Çorum’a şube

Türkiye’nin fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, normalleşme sürecinin başlamasıyla yaygın şubeleşme stratejisini kaldığı yerden devam ettirerek Çorum’da yeni şube açtı.

Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, “Amacımız ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi bölge halkına da istihdam sağlamak.” dedi.

Çorum ve Malatya’da açılan yeni şubelerle birlikte 26 ilde toplam 39 şubeye ulaştıklarını belirten Genel Müdür Karmanalı, esnaf ve KOBİ’lere daha fazla dokunmayı, acil nakit ve finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

“Tam Finans olarak, Türkiye ekonomisine, KOBİ’lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam.” diyen Karamanlı, “Ülkemizde ticaretin ve iş dünyasının her koşulda hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Nitekim TOBB verileri, yılın ilk 5 ayında kapanan şirketler olduğu gibi, 45 bin 212 yeni şirketin de kurulduğunu gösteriyor. Ancak şirketlerin kuruluş sermayelerinin azaldığı da yadsınamaz bir gerçek. Bu durum bize hız kesmeden yatırımlarımızı yapma, farklı illerde şubeleşerek ticaretin devam etmesi için gerekli finansal desteği sağlama ve elbette insan kaynağını büyütme noktasında sağlam bir zemin yaratıyor. Amacımız şubelerimizle ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi bölge halkına da istihdam sağlamak” dedi.

CAN SUYU OLMAYI AMAÇLIYORUZ’

Tam Finans Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise başarılarının arkasında çok motive ve mutlu çalışan bir saha ekibi olduğuna dikkat çekerek, “Tam Finans’ın büyüme başarısının en önemli etkenleri arasında, müşterisinin her koşulda tam zamanında tam yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan bir saha ekibinin olması yer alıyor. Yaygın şube ağımızla her bölgedeki esnaf ve KOBİ’ye erişiyor, nakit ve finansman desteği sağlayarak onlara can suyu olmayı amaçlıyoruz. Malatya ve Çorum illerimizde açtığımız şubelerle bugün 26 farklı ilde toplam 39 şubeye ve 650 çalışana ulaştık. Yalnızca şubelerimizin yer aldığı illerde değil, çevre illerin esnaf, KOBİ ve girişimcilerine de nakit ihtiyaçlarında destek olmak temel gayemiz.” diye konuştu.