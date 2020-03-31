Tansu Çetin vefat etti

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Bursa’da yaşayan emekli Makine Mühendisi Tansu Çetin (73) hayatını kaybetti.

Dodurga ilçesi Tutuş Köyü’nden Hacı İsmail Çetin’in oğlu, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Teknik Görevlisi A. Kenan Çetin’in babası Tansu Çetin, tedavi gördüğü Gemlik Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ÇEKVA Antalya Şube Başkanı Kemal Koçak’ın okul arkadaşı olan ve musıkî tutkusuyla bilinen Çetin’in vefatı, ailesi ve dostları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Bursa’da toprağa verildi.

HAKİMİYET, Tansu Çetin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:32