Tapu ve Kadastro binası 2021 yılında tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro binası için tarih verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili yaşanan sıkıntının giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Görüşmenin ardından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği 3 Ocak 2018 tarihinde7 milyon 195 bin TL bedel ile Çorum Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini hatırlattı.

Yüklenici firmanın kendisinden kaynaklı sebepler nedeniyle ihalenin ilgili kanun gereği sözleşmesinin feshedildiğini belirten Milletvekili Ceylan, 1 milyon 874 bin 424 TL harcama yapılan bina inşaatının maliyet hesaplarına göre yüzde 22,63 seviyesinde olduğunu kaydetti. Temel, bodrum, zemin kat ve birinci normal kat betonarme imalatı tamamlanan binanın yeniden ihale edilmesi için girişimlerde bulunduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a anlattığını bildirdi. Bakan Kurum’un da ilgili kişilere gerekli talimatları verdiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, yeniden ikmal ihalesine çıkılarak işin tamamlanması için gerekli yaklaşık maliyet hesaplarının yapılarak, gerekli ödenek ihtiyacının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne iletildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iletilen bu ödenek ihtiyacı doğrultusunda, yatırım programında yer alan ödeneğin ve mevcut projelerinin revize edilmesine müteakip, en kısa zamanda tamamlama ihalesine çıkılacağını kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tapu ve Kadastro Hizmet binasının 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. (Haber Merkezi)