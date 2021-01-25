Tarihi projenin ihalesi yapıldı

FATİH BATTAR

Dünyanın en dar arastası olarak da bilinen tarihi Dikiciler Arastası ve saat kulesine bakan işyerlerinin tarihi dokuya uygun olarak yeniden ihyası projesinin ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 6 firma katıldı.

Yaklaşık maliyetin 2 milyon 549 bin TL olduğu ihalede en düşük teklifi 1 milyon 70 bin lira ile Yılmazlar Restorasyon verdi.

İhalede Ramazan Demir Mimarlık 1 milyon 121 bin lira, Vakur Yapı 1 milyon 147 bin lira, Yakupoğlu Restorasyon 1 milyon 198 bin lira, Çağın İnşaat 1 milyon 726 bin lira ve Çağdaş İnşaat 2 milyon 350 bin lira teklif sundu.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Saat Kulesi çevresinin cephe sağlıklaştırması ve tarihi Dikiciler Arastası’nın restorasyonu projesi ile saat cephesi bulunan dükkanların cephelerini tarihi görünüme kavuşturuması ve tarihi dokuların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 14:49