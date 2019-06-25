‘Tarihimiz kahramanlık hikâyeleriyle dolu’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Şehrimizin güzelliği için çalışan insanlarımızın tarihimizdeki bu cesur insanlardan ilham aldıklarından şüphe yoktur.” dedi.

‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganıyla hazırlanan kısa filmin ikincisini değerlendiren Başaranhıncal ise, şu açıklamayı yaptı: “Şehrimizin tarihi cesur insanların kahramanlık hikayeleriyle doludur. Şehrimizin güzelliği için çalışan insanlarımızın tarihimizdeki bu cesur insanlardan ilham aldıklarından şüphe yoktur.

Yöre insanımız kentinin ve ülkesinin kalkınması için kendi arasında güç birliği yaparak kurduğu fabrikalarla 4 kıtada 150'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirerek, ekonomik açıdan kahramanlık hikayesi yazmaktadır.

Müteşebbis ve girişimcilik ruhunun atalarımızdan bize kalan değerli bir miras olduğuna inanıyoruz. Çorum'un müteşebbis insanları, bu değerli mirastan aldığı güçle gecesini gündüzüne katıp, ülkesinin kalkınması için yatırımlar yaparken barış ve kardeşlik ortamını bozacak adımların da karşısında durmaya devam edecektir.” (Haber Merkezi)