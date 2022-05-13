‘Tarım Eylem Planımızla sıkıntıların üstesinden geleceğiz’

M.BURAK YALÇIN

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ziyaretinde konuşma yapan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, tarım konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekerek, iktidara geldiklerinde 56 maddelik Tarım Eylem Planı ile sıkıntıların üstesinden geleceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, Genel Merkez Yöneticileri Abdurrahim Aksoy ve İhsan Günaydın’dan oluşan heyet Çorum’u ziyaret etti.

Heyet ilk olarak Çorum ziyaretleri kapsamında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret etti.

MERDANOĞLU: TARIM STRATEJİK BİR MESELE

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı ve bazı parti yöneticilerininde hazır bulunduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, tarımın stratejik bir mesele olduğunu ve şuan Türkiye’de tarım konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Buğdayımızı destekleyeceğimize Rusya’daki çiftçinin buğdayını destekliyoruz. Çiftçi şuan sıkıntıda. Tarım eylem planlarımız var. Bu konuda neler yapacağımız orada mevcut. 56 maddelik bir eylem planı ile çiftçimizin, tarımın karşısına çıkıyoruz. İnşallah iktidarımızda bunların üstesinden geleceğiz. TMO’nun canlanması lazım, dövizin düşmesi lazım. Çiftçiye destek şarttır, hayvancılık şarttır” dedi.

ÇABUK: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ NELER YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk da iktidara geldiklerinde sorunların çözümü ile ilgili neler yapacaklarını bildiklerini aktararak, şunları söyledi: “Bir tarafta sorunu konuşurken diğer tarafta onun çözümüyle geleceğiz. En büyük iddiamız var. Ülkede ciddi manada her sektörde problem var. Dünyanın geleceği tarım olduğu gibi bizimde geleceğimiz tarım. Tarım politikalarının yanlışlığı yüzünden temel sanayinin ham maddesi o bölgeden geldiği için çok ciddi sıkıntılar çektik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla bunları çözeceğiz.”

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da birlik faaliyetleri hakkında heyete bilgi verdi.

KAYA: TARIM VE HAYVANCILIKTA ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70’İ AFGAN

En büyük ihtiyaçlarının çoban ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz Kaya, herkesin devlette çalışmak istediğini ifade ederek, “Tarımda, hayvancılıkta çalışanların yüzde 70’i Afgan işçiler. İnsanlar bir refaha ulaştılar, çobanlık istemiyorlar. Çoban bulamayıp hayvancılığı bırakan var. Kaçak gelmelerinden yana değiliz tabiki. Afganları göndereceğiz diyorlar ama üretici bazında bizde bu konuda bir rahatsızlık var” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 18:46